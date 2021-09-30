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Новости
18:21
ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах Гродненской области
Регионы
18:18
В Минской области мошенник завладел имуществом торговой сети на Br6 тыс.
Происшествия
18:17
МНС: сообщить о зарплате в конвертах можно в контакт-центр налоговых органов
Общество
17:58
Сезон охоты на зайца в Беларуси откроется 2 октября
Общество
17:55
Пусковые операции проводят на установках комплекса H-Oil Мозырского НПЗ
Регионы
17:54
Число выявленных поддельных денег в Беларуси в I квартале уменьшилось почти на 10%
Экономика
17:52
КГК: проблема протекания кровли в жилом доме на ул.Горовца в Минске взята на контроль
Регионы
17:46
В Минске 78 человек преодолели столетний рубеж
Регионы
17:46
Пловец Виктор Стаселович: "На Кубок мира не поедем. Есть веская причина"
Спорт
17:41
Сергеенко: настоящий наставник дает не только знания, но и передает свой профессиональный опыт
Общество
17:23
В Витебской области за I полугодие на аукционах продано 66 участков под жилищное строительство
Регионы
17:18
Морозова и Лапко завершили выступление на теннисном турнире в Нур-Султане
Спорт
17:14
Мужчина устроил стрельбу возле школы в Москве
В мире
17:12
Головченко вручил госнаграды работникам системы образования
Общество
17:06
В Брестской области оборудовали 26 дополнительных пунктов вакцинации против COVID-19
Регионы
17:05
ФОТОФАКТ: Золотая осень в Гродно
Регионы
16:54
Витебчанка лишилась Br18 тыс. после звонка лжесотрудника банка
Происшествия
16:42
За оскорбление милиционера из Бобруйска возбуждено шесть уголовных дел
Происшествия
16:40
Житель Гомельского района незаконно хранил 14 т металлолома
Происшествия
16:33
Дорожную карту по развитию сотрудничества подписали Гродненская и Костанайская области
Общество
16:23
Награждение победителей Национальной театральной премии пройдет 28 октября в Купаловском
Культура
16:20
Исаченко: профессия педагога сродни труду хлебороба
Общество
16:18
Два жителя Миор похитили в хозяйствах из баков машин 1,5 т дизтоплива
Происшествия
16:17
Взаимодействие стран СНГ в рамках ЮНЕСКО обсудили на межмидовских консультациях
Общество
16:15
Товар мимо кассы: почти на Br8 тыс. обманул продавец автозапчастей работодателя
Происшествия
16:10
РЕПОРТАЖ: Чем горит сердце "Прометея", или Как гомельчане элегантного возраста зажигают на сцене и в жизни
Регионы
16:08
Брестчанку оштрафовали за незаконную предпринимательскую деятельность
Происшествия
16:07
Велосипедист попал под машину в Могилевском районе
Происшествия
16:04
Врач-инфекционист: у молодых здоровых людей COVID-19 может протекать тяжело
Общество
16:00
Беларусь планирует снизить к 2030 году выбросы парниковых газов не менее чем на 35% от уровня 1990-го
Общество
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30 сентября 2021, 17:05
ФОТОФАКТ: Золотая осень в Гродно
30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно теплая и солнечная погода.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Новости рубрики Регионы
ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах Гродненской области
Пусковые операции проводят на установках комплекса H-Oil Мозырского НПЗ
КГК: проблема протекания кровли в жилом доме на ул.Горовца в Минске взята на контроль
В Минске 78 человек преодолели столетний рубеж
В Витебской области за I полугодие на аукционах продано 66 участков под жилищное строительство
В Брестской области оборудовали 26 дополнительных пунктов вакцинации против COVID-19
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