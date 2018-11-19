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ФОТОФАКТ: Зоологический сад Могилевского агролесотехнического колледжа

Регионы 19.11.2018 | 18:06

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зоологический сад создан в 2004 году в Могилевском районе на базе Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа имени К.П. Орловского для подготовки учащихся. Он является учебной лабораторией по подготовке егерей и лесников. Одновременно зоосад стал зоной отдыха для могилевчан. Основную часть сада на площади в 120 га занимают просторные вольеры, в которых живут обитатели лесов, всего около 300 диких животных - зубры, олени, кабаны, лоси, косули, волки, лисы, енотовидные собаки и др.-0-

Фото Олега Фойницкого

@beltanews

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животные, Могилев
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