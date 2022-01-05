ФОТОФАКТ: В Гомеле прошел культурно-спортивный праздник "Шахматы: спорт или искусство?"

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кинотеатре им.Калинина в Гомеле перед показом фильма "Чемпион мира" прошел культурно-спортивный праздник "Шахматы: спорт или искусство?". Организатором мероприятия выступило коммунальное унитарное предприятие "Гомелькиновидеопрокат" при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома, СДЮШОР №3 по шахматам г. Гомеля. В фойе кинотеатра состоялся блиц-турнир по шахматам, была организована тематическая выставка "Шахматы и их история".-0-

Фото Сергея Холодилина