Фотоконкурс авторских новогодних открыток PF объявлен в Могилеве

9 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Народный фотоклуб "Радуга" объявил накануне зимних праздников фотоконкурс авторских новогодних открыток PF. Участником проекта может стать каждый желающий, рассказала корреспонденту БЕЛТА организатор конкурса фотохудожник и журналист Ирина Савосина.

"Поздравительная открытка от фотографа, либо PF, взяла название от первых букв французского словосочетания pour feliciter, что в переводе означает "чтобы поздравить", - рассказала Ирина Савосина. - Такой творческий формат стал популярным среди профессиональных фотографов в середине 80-х годов прошлого столетия. Открытки PF всегда делались вручную и в единичных экземплярах, поэтому и стали объектами коллекционирования. Они были не только своеобразным творческим отчетом фотографа за определенный период, но и авторским подарком коллегам к Новому году".

По словам организатора проекта, конкурс проходит в областном центре уже не первый год и пользуется большой популярностью в творческой среде. На этот раз его участниками станут не только фотографы, но и журналисты и художники, которые представят на суд жюри уменьшенные репродукции своих картин. Согласно условиям размер открытки не должен превышать установленный фотоформат 10х15 см. На снимке обязательно должен стоять значок PF-2022, а также имя и фамилия автора. Оргкомитет принимает от одного участника не более трех работ.

"Открытки могут отражать самые любимые и запоминающиеся сюжеты, памятные события последних лет либо десятилетий, передавать яркие эмоции и впечатления, - отметила Ирина Савосина. - Не обязательно, чтобы изображение было связано с новогодней, рождественской и даже зимней тематикой. PF - своеобразный творческий отчет автора, который он делает в абсолютно свободном формате. Например, в прошлом году первое место на конкурсе заняла очень атмосферная черно-белая работа Анатолия Мельникова, изобразившая бегущих по дороге детей. Удивительно, но снимок был сделан в конце 70-х годов прошлого века".

PF-открытки дают возможность не только получить эстетическое удовольствие от сюжета снимка, авторского замысла и исполнения, но и знакомят людей с историей фотоискусства, подчеркнула художница. Подведение итогов конкурса состоится в фотоклубе "Радуга" 16 декабря. В этот день компетентное жюри проголосует за 3 лучшие авторские работы.-0-