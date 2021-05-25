Фотоконтроль скоростных режимов установят сегодня на 11 участках дорог столицы

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут установлены сегодня на 11 участках дорог в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

С 19.30 до 03.00 мобильные системы будут фиксировать нарушения скоростных ограничений на 17-м км МКАД (90 км/ч), ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянского, а также ул. Притыцкого, 38, пр. Дзержинского, 115 и ул. Кабушкина, 5, где необходимо ехать со скоростью не выше 60 км/ч.

С полудня до полуночи под контролем будут следующие участки: пр. Независимости, 99 (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанский, 108 (60 км/ч), пр. Партизанский, 147 (60км/ч), ул. Орловская, 80 (60 км/ч) и 41-й км МКАД (90 км/ч).

В Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-