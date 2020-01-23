Фотокорреспондент БЕЛТА Сергей Холодилин награжден почетной грамотой Гомельского облисполкома

23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ведущий фотокорреспондент редакции визуальной информации БЕЛТА Сергей Холодилин награжден почетной грамотой Гомельского областного исполнительного комитета. Чествование состоялось сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей вручил Сергею Холодилину почетную грамоту за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активное участие в освещении событий, происходящих в общественно-политической, экономической и социально-культурной жизни региона. Губернатор поблагодарил фотокорреспондента за преданность делу, оперативность.

Сергей Холодилин

В беседе с журналистами Сергей Холодилин отметил, что ежедневно в фотохронике БЕЛТА размещаются снимки о людях области, трудовых буднях на предприятиях, сельскохозяйственных организациях, культурных событиях, традициях и обрядах, которые бережно хранят в юго-восточном регионе. "Проводы русалки" в Хойникском районе, праздник зазывания весны "Чырачка" в Тонеже Лельчицкого района, "Ваджэнне і пахаванне стралы" в Ветковском районе - эти и другие элементы нематериального наследия области стали также сюжетами выставок фотокорреспондента не только в Беларуси и России, но и в Италии, Франции.-0-