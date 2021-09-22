Фотокроссинг организовали к юбилею Брестской крепости

22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Школьники Брестской области присоединились к праздничным мероприятиям в часть 50-летия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной пионерской организации Светлана Мирчук.

В области с 20 по 25 сентября организовали тематический фотокроссинг #Брестская_крепость_50. Поучаствовать в конкурсе могут все желающие. Для этого нужно создать коллаж из сделанных в Брестской крепости фотографий из семейного или школьного архива и опубликовать на страничках в соцсетях. Победителей определят по количеству лайков под публикацией.

Брестская крепость занимает особое место в сердцах жителей Бреста и области. Многие уже присоединились к акции. "Мы запустили конкурс вечером 20 сентября и уже увидели очень много фотографий. Публикуют снимки из семейного архива, школьных лет как многолетней давности, так и сделанные недавно. Думаю, наша задумка удалась. Она объединяет и детей, и взрослых", - рассказала Светлана Мирчук.

В мемориальном комплексе утром 24 сентября в "Музее войны - территория мира" состоится торжественная линейка. Ее участниками станут 50 учащихся из Бреста, Кобринского и Жабинковского районов. Их примут в октябрята и пионеры, ребятам постарше вручат молодежные билеты. Затем они возложат цветы к Вечному огню. А 25 сентября эстафету примут учащиеся Барановичей. В этот день в цитадели над Бугом пионерские галстуки повяжут около 100 ребят.

Этой осенью Брестская крепость отмечает два знаковых юбилея: 25 сентября исполняется 50 лет со дня открытия мемориального комплекса, а 8 ноября - 65 лет с момента открытия Музея обороны.-0-