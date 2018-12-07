7 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Фотоловушки в лесах Витебской области с начала года помогли выявить 86 нарушений. Среди самых распространенных - загрязнение леса, незаконная вырубка, нарушение правил пожарной безопасности, а также нарушение правил лесопользования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

В настоящее время в лесах северного региона работают свыше сотни камер фото- и видеофиксации. Только за ноябрь в их объективы попались 14 нарушителей. "Техника позволила государственной лесной охране привлечь к ответственности недобропорядочных граждан. Спектр их неблаговидных поступков довольно широк: от выброшенного в лесу мусора и незаконной вырубки до хищения древесины и браконьерства. Всего с начала года в Витебской области с помощью фотоловушек выявлено 86 нарушений. Чаще всего люди попадались в фотоловушки в Оршанском, Витебском и Полоцком лесхозах", - отметили в Витебском ГПЛХО.

О том, что в лесу ведется фото- или видеонаблюдение, информируют специальные таблички, но зачастую это не останавливает нарушителей. Если человек попадает в поле видения камер, то срабатывает датчик движения и информация передается в онлайн-режиме специалистам лесхоза. Разрешение камер позволяет рассмотреть лица и номера автомобилей. Фотоловушки могут длительное время работать в автономном режиме, они защищены от неблагоприятных погодных условий.-0-