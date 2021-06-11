Фотоловушки в Витебской области выявили 15 нарушений природоохранного законодательства - возмещен ущерб на Br38 тыс.

11 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области за весенние месяцы с помощью фотоловушек выявлено 15 правонарушений природоохранного законодательства, виновные возместили вред, причиненный природе, в размере Br38 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Несознательные граждане вывозят бытовые и строительные отходы в близлежащие леса. После рыбаков и отдыхающих немало различных отходов остается на берегах водоемов. Масштаб проблемы стал понятен весной, когда были обнаружены несанкционированные свалки. Для привлечения к ответственности тех, кто варварски относится к природе, и решено было использовать фотоловушки. За весенний период этого года с их помощью выявлено 15 случаев правонарушений против экологической безопасности и порядка природопользования. В поле зрения камер фотофиксации попали факты засорения земель отходами и сточными водами территории закрытого мини-полигона вблизи деревни Ворошилы. Зафиксированы факты несанкционированного размещения отходов гражданами на землях сельскохозяйственного назначения вблизи населенных пунктов Тулово, Огородники, Бороники, Лутики, Новка, а также на землях общего пользования Витебска: в конце ул.Аксановской, на ул. академика Павлова, в микрорайонах Руба и Верховье. Во всех случаях личности нарушителей установлены, они привлечены к административной ответственности и возмещению вреда, причиненного окружающей среде, на сумму Br38 тыс.", - рассказали в облкомитете.

В этом году на вооружение природоохранных инспекций Витебской области поступили 4 новые фотоловушки. С их помощью выявляются такие правонарушения природоохранного законодательства, как засорение отходами территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных и лесных угодий.

Камеры фотофиксации располагаются в различных местах. Их переносят и устанавливают там, где они нужнее. Это территории населенных пунктов, сельскохозяйственные и лесные угодья, придорожные полосы, места отдыха граждан на водных объектах, территории, прилегающие к садоводческим и гаражным кооперативам, и другие места, где возможно массовое нахождение людей.

Новые фотоловушки позволяют делать качественные снимки или записывать видеоролики, в том числе и ночью благодаря встроенной ИК-подсветке в невидимом спектре. Влагозащищенный корпус и камуфлированный окрас позволяют приборам оставаться незамеченными и длительное время находиться в режиме ожидания в одном месте. Передача изображений идет по электронной почте или на телефон через MMS-сообщения.

Облкомитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напомнил, что в соответствии с ч.3 ст.16.44. КоАП нарушение требований законодательства об обращении с отходами влечет наложение штрафа на граждан в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br29), на индивидуального предпринимателя - до 100 БВ, на юридическое лицо - до 1000 БВ. За попытку сломать или похитить камеру фотофиксации предусмотрена уголовная ответственность.-0-