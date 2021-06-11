Фотоловушки в Витебской области выявили 15 нарушений природоохранного законодательства - возмещен ущерб на Br38 тыс.

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 11 июня 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:40 БУТБ расширяет сотрудничество с Псковской областью Экономика
13:40 Два слонимских Telegram-канала признаны экстремистскими Происшествия
13:26 В учреждениях общего среднего образования начались консультации по подготовке к ЦТ Общество
13:25 Соревнования на драгонботах и анимационную программу на воде проведут в Браславском районе Регионы
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1026 пациентов с COVID-19, выписаны 1187 Общество
13:11 Доллар и евро на торгах 11 июня подешевели, российский рубль подорожал Экономика
12:55 Акцию по безвозмездному донорству крови поддержали члены БСЖ и депутаты Общество
12:47 ГАИ Минска взяла под контроль железнодорожные переезды Регионы
12:44 В Пинске мотоциклист пытался избежать столкновения с лесовозом и перевернулся Происшествия
12:43 Гомельская область присоединилась к фоточелленджу "Роднае-народнае" Регионы
12:40 В Минске с наступлением тепла произошло 36 пожаров и загораний сухой растительности Происшествия
12:34 В Жлобинском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
12:31 Лукьянов: политические дальтоники в странах Запада забыли, какого цвета флаг был на Рейхстаге Общество
12:31 БСЖ обратился к женским организациям мира в защиту справедливого отношения к белорусскому народу Общество
11:58 Как будто выключили свет - игрок брестского "Строителя" о пережитой остановке сердца Спорт
11:55 Горячие линии КГК по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах Регионы
11:53 Около 50 долгостроев ввели в эксплуатацию в Гродненской области в первом квартале Регионы
11:51 Фотоловушки в Витебской области выявили 15 нарушений природоохранного законодательства - возмещен ущерб на Br38 тыс. Регионы
11:50 Петришенко: в Беларуси реализуется комплексный подход к решению актуальных проблем инвалидов Общество
11:50 Лукашенко: мы должны идти к дебюрократизации всех систем в стране Президент
11:45 Завершено расследование дела о поддельных командировках для отдыхающих в период пандемии Происшествия
11:34 В России за сутки выявили 12 505 заразившихся коронавирусом В мире
11:31 Новая редакция закона о донорстве крови и ее компонентов внесена в Палату представителей Общество
11:30 Денежно-кредитная политика Беларуси сейчас должна быть крайне осмотрительной - эксперт Экономика
11:26 До +27°С ожидается в Беларуси 12 июня Общество
11:22 В Беларуси планируют ввести многоуровневую систему регулирования административных процедур Президент
11:21 "Это экономическая конституция страны" - у Лукашенко обсудили изменения в Гражданский кодекс Президент
11:15 В Кембридже создали "веганский" паучий шелк для замены пластика Калейдоскоп
11:14 Солигорчанин приговорен к 4 годам колонии за угрозу убийством и насилие в отношении милиционера Происшествия
11:12 "Сістэма каардынат": книгу о судьбах известных белорусов издала "Белорусская энциклопедия" Культура
Все новости
Все новости
Регионы
11 июня 2021, 11:51

Фотоловушки в Витебской области выявили 15 нарушений природоохранного законодательства - возмещен ущерб на Br38 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

11 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области за весенние месяцы с помощью фотоловушек выявлено 15 правонарушений природоохранного законодательства, виновные возместили вред, причиненный природе, в размере Br38 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Несознательные граждане вывозят бытовые и строительные отходы в близлежащие леса. После рыбаков и отдыхающих немало различных отходов остается на берегах водоемов. Масштаб проблемы стал понятен весной, когда были обнаружены несанкционированные свалки. Для привлечения к ответственности тех, кто варварски относится к природе, и решено было использовать фотоловушки. За весенний период этого года с их помощью выявлено 15 случаев правонарушений против экологической безопасности и порядка природопользования. В поле зрения камер фотофиксации попали факты засорения земель отходами и сточными водами территории закрытого мини-полигона вблизи деревни Ворошилы. Зафиксированы факты несанкционированного размещения отходов гражданами на землях сельскохозяйственного назначения вблизи населенных пунктов Тулово, Огородники, Бороники, Лутики, Новка, а также на землях общего пользования Витебска: в конце ул.Аксановской, на ул. академика Павлова, в микрорайонах Руба и Верховье. Во всех случаях личности нарушителей установлены, они привлечены к административной ответственности и возмещению вреда, причиненного окружающей среде, на сумму Br38 тыс.", - рассказали в облкомитете.

В этом году на вооружение природоохранных инспекций Витебской области поступили 4 новые фотоловушки. С их помощью выявляются такие правонарушения природоохранного законодательства, как засорение отходами территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных и лесных угодий.

Камеры фотофиксации располагаются в различных местах. Их переносят и устанавливают там, где они нужнее. Это территории населенных пунктов, сельскохозяйственные и лесные угодья, придорожные полосы, места отдыха граждан на водных объектах, территории, прилегающие к садоводческим и гаражным кооперативам, и другие места, где возможно массовое нахождение людей.

Новые фотоловушки позволяют делать качественные снимки или записывать видеоролики, в том числе и ночью благодаря встроенной ИК-подсветке в невидимом спектре. Влагозащищенный корпус и камуфлированный окрас позволяют приборам оставаться незамеченными и длительное время находиться в режиме ожидания в одном месте. Передача изображений идет по электронной почте или на телефон через MMS-сообщения.

Облкомитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напомнил, что в соответствии с ч.3 ст.16.44. КоАП нарушение требований законодательства об обращении с отходами влечет наложение штрафа на граждан в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br29), на индивидуального предпринимателя - до 100 БВ, на юридическое лицо - до 1000 БВ. За попытку сломать или похитить камеру фотофиксации предусмотрена уголовная ответственность.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область природа экология
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Соревнования на драгонботах и анимационную программу на воде проведут в Браславском районе
Фото из архива ГАИ Минска взяла под контроль железнодорожные переезды
Фото Гомельского ОК ОО БРСМ Гомельская область присоединилась к фоточелленджу "Роднае-народнае"
Фото из архива Горячие линии КГК по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах
Фото из архива Около 50 долгостроев ввели в эксплуатацию в Гродненской области в первом квартале
Фото из архива Милиция обеспечит охрану общественного правопорядка в дни фестиваля "Маладзечна-2021"
Главное
Во время совещания "Это экономическая конституция страны" - у Лукашенко обсудили изменения в Гражданский кодекс
Лукашенко: мы должны идти к дебюрократизации всех систем в стране
Луцкий: наш священный долг - сохранить историческую правду о Победе над нацизмом
Новая редакция закона о донорстве крови и ее компонентов внесена в Палату представителей
Топ-новости
В Беларуси планируют ввести многоуровневую систему регулирования административных процедур
Горячие линии КГК по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах
Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
Эксперт рассказал о возможных вариантах ответственности за призывы к санкциям
В учреждениях общего среднего образования начались консультации по подготовке к ЦТ
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1026 пациентов с COVID-19, выписаны 1187
БСЖ обратился к женским организациям мира в защиту справедливого отношения к белорусскому народу
Петришенко: в Беларуси реализуется комплексный подход к решению актуальных проблем инвалидов
Денежно-кредитная политика Беларуси сейчас должна быть крайне осмотрительной - эксперт
Как будто выключили свет - игрок брестского "Строителя" о пережитой остановке сердца
Межмидовские консультации стран СНГ по вопросам контроля над вооружениями прошли в Минске
Посол Беларуси посетил Судан: страны договорились о промышленной кооперации и сотрудничестве в АПК
Подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС
Доллар и евро на торгах 11 июня подешевели, российский рубль подорожал
Молодечно встречает гостей юбилейного фестиваля белорусской песни и поэзии
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.