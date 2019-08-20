Фотоловушки зафиксировали около 120 нарушителей в лесах Гомельской области с начала года

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 120 нарушителей попали в объектив фотоловушек в лесах Гомельской области с начала года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Всего на территории Гомельского ГПЛХО действуют 213 ловушек фото- и видеофиксации. Их число постоянно увеличивается. "Лесхозы активно используют камеры фото- и видеофиксации. Сегодня они зарекомендовали себя как помощники наших специалистов в выявлении нарушений лесного и природоохранного законодательства", - рассказали в ГПЛХО.

Наибольшее количество административных протоколов и постановлений было составлено за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках. Камерами зафиксировано более 70 таких случаев, абсолютное большинство из них - во время действия запрета на посещение этих территорий.

Также камеры фотофиксации запечатлели более полутора десятка человек, проигнорировавших правила заготовки и сбора березового сока.

Круглый год острой остается проблема оставляемого в лесах мусора. "Порой из-за необходимости очищать лес от постоянно возникающих очагов мусора государственная лесная охрана невольно приобретает функции санитаров или дворников", - уточнили в областном объединении. С помощью ловушек фото- и видеофиксации было зарегистрировано 16 фактов загрязнения леса и иной древесно-кустарниковой растительности, нарушителей привлекают к ответственности.

Всего с начала года в Гомельской области выявлено 622 нарушения лесного и природоохранного законодательства. Составлено более 200 протоколов и вынесено 420 постановлений о наложении административного взыскания. Работа продолжается в штатном режиме.-0-