ФОТОРЕПОРТАЖ: БелАЗ провел день открытых дверей

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ пригласил 28 сентября на познавательное и зрелищное мероприятие - день открытых дверей.

На выставке техники представлено около трех с половиной десятков машин грузоподъемностью от 30 т до 450 т. В их числе не только карьерные самосвалы, но и экспонаты, которые работают в шахтах, используются на металлургических предприятиях, в аэропортах.

Наиболее впечатляющий экземпляр - самосвал высотой с трехэтажный дом, в моторный отсек которого можно свободно входить и стоять в полный рост. Для гостей приоткрылась завеса тайны создания легендарных белорусских гигантов, ведь они смогли побывать на сборочных конвейерах.

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Фото Андрея Покумейко, Рамиля Насибулина