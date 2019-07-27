ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. 26 июля в Бресте прошли тактико-специальные учения подразделений МЧС Брестского гарнизона и государственной пожарной службы Бяльского повета Люблинского воеводства. Пожарные отработали организацию аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП из-за столкновения железнодорожного состава и пассажирского автобуса, а также устранение последствий, связанных с выходом газообразного опасного химического вещества из цистерны.
Фото Вадима Якубёнка
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