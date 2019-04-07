ФОТОРЕПОРТАЖ: CALIFORNICATION 9.0 - закрытие зимнего сезона в Логойске

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетители ГСОК "Логойск" 7 апреля закрыли сезон катания на сноубордах и лыжах CALIFORNICATION 9.0, совершив спуск с трамплина в наполненный водой бассейн. Каждому участнику была дана 1 попытка продемонстрировать свое умение.
Креативность и мастерство конкурсантов оценило жюри. Победителей определили в пяти номинациях: лучший трюк, костюм, падение, заплыв (дальний заезд), командный заплыв.-0-
Фото Андрея Покумейко
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