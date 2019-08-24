ФОТОРЕПОРТАЖ: "День Арбуза и его друзей" в Лоеве

24 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/."День Арбуза и его друзей" прошел 24 августа в Лоеве на берегу Днепра. Гости смогли не только продегустировать арбузы, дыни и другие дары садов и огородов, но и угоститься блюдами традиционной местной кухни, стать свидетелями "арбузных" мизансцен на фоне речного вокзала, нарисованного на стене набережной Днепра, познакомиться с регионом, отправившись на экскурсии по Лоевскому району. Зрителей ждали театральные зарисовки из истории города и выступления творческих коллективов, желающие прокатились на лодке по Днепру, поучаствовали в мастер-классах, спели все вместе на "Спеўным сходзе", потанцевали и поиграли на фольклорной площадке, повеселились и просто хорошо провели время в кругу друзей.

Фото Сергея Холодилина