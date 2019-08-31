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20:59
В Норвегии упал вертолет, погибли четыре человека
В мире
20:30
Два аэропорта Флориды приостановят работу из-за урагана "Дориан"
В мире
19:50
Во Франции в результате нападения убит один человек
В мире
19:10
ФОТОРЕПОРТАЖ: День культуры Армении прошел в Минске
Регионы
19:05
Ситуация с паводком в Хабаровском крае ухудшается
В мире
18:43
В Мьянме произошло землетрясение
В мире
17:59
Экспедиция "Дорога к святыням" прибыла в Слоним
Регионы
17:30
В Минске определили направления застройки рынка "Лебяжий"
Регионы
17:03
Самолет с неисправным двигателем приземлился в московском аэропорту Шереметьево
В мире
16:57
Нарушение скоростного режима стало причиной ночного ДТП в Бресте
Происшествия
16:45
Александра Романовская выиграла открытый ЧБ по прыжкам на лыжах в воду, Анна Гуськова - 2-я, Алла Цупер - 3-я
Спорт
16:23
Александр Ваховяк, Владислав Терпицкий и Марина Слуцкая не смогли завоевать медали ЧМ в Токио в предпоследний день турнира
Спорт
16:16
В Петриковском районе нашли арсенал оружия и боеприпасов
Происшествия
16:02
В Беларуси установлены нормы расхода топлива в области транспортной деятельности
Экономика
15:30
Брестская область увеличит площади под озимые зерновые культуры
Регионы
15:07
Престиж открытого чемпионата Беларуси по прыжкам на лыжах в воду с каждым годом растет - Козеко
Спорт
15:02
МЧС выделят более Br2 млн на приобретение и ремонт техники
Общество
14:43
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Президентом Казахстана
Президент
14:28
Ивановский район признан победителем соревнования на уборке урожая в Брестской области
Регионы
14:00
Лукашенко потребовал активно искать новые рынки сбыта сахара
Президент
13:53
Ружаны приняли праздник тружеников села Брестской области
Регионы
13:52
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Президентом Таджикистана
Президент
13:48
Президенту Беларуси подарили лимонное деревце
Президент
13:41
Лукашенко: надо нарастить экспорт картофеля, такого вкусного за границей мало
Президент
13:31
Напечатать первую страницу Библии Скорины предлагают гостям Дня белорусской письменности в Слониме
Культура
13:17
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье: пилот погиб
В мире
13:13
Лукашенко и Мирзиёев отмечают значительную активизацию контактов между странами во всех сферах
Президент
13:06
Более 500 курсантов Военной академии приняли присягу
Общество
12:55
В Лидском районе произошел торфяной пожар
Происшествия
12:53
Переработчики сельхозпродукции при закупке сырья должны ориентироваться на рыночные цены - Лукашенко
Президент
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31 августа 2019, 19:10
ФОТОРЕПОРТАЖ: День культуры Армении прошел в Минске
31 августа в Верхнем городе в Минске прошел праздник армянской культуры.
Фото Оксаны Манчук
Теги
Армения
культура
Минск
репортаж
Новости рубрики Регионы
Экспедиция "Дорога к святыням" прибыла в Слоним
В Минске определили направления застройки рынка "Лебяжий"
Брестская область увеличит площади под озимые зерновые культуры
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