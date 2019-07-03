ФОТОРЕПОРТАЖ: Масштабное шествие прошло в Гомеле в День Независимости

3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в День Независимости запланировано множество мероприятий, посвященных государственному празднику и 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Первым прошло шествие ветеранов, трудящихся, спортсменов и творческой молодежи по улице Советской. Многотысячная колонна по традиции прошла до площади Труда, где состоялись торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков.-0-

Фото Сергея Холодилина