ФОТОРЕПОРТАЖ: Масштабное шествие прошло в Гомеле в День Независимости

3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в День Независимости запланировано множество мероприятий, посвященных государственному празднику и 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Первым прошло шествие ветеранов, трудящихся, спортсменов и творческой молодежи по улице Советской. Многотысячная колонна по традиции прошла до площади Труда, где состоялись торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков.-0-
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