ФОТОРЕПОРТАЖ: День открытых дверей МТЗ

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "МТЗ-Холдинг" пригласил всех желающих на день открытых дверей, посвященный 73-й годовщине со дня основания тракторного завода. Проходные открыли для посетителей все десять предприятий холдинга.
В Минске на призаводской площади по ул.Долгобродская, 29 организована выездная торговля, продажа сувениров.
Для гостей организованы конкурсы и викторины, можно фотографироваться возле тракторов и альтернативной техники, выпускаемой предприятиями холдинга, пройтись по цехам, в которых она собирается, отчеканить на память монету. У гостей также есть возможность прокатиться на тракторах.-0-
Фото Максима Гучека
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3252 BYN
|2.321 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0793 BYN
|2.078 BYN
|2.08 BYN
|RUB
|3.2206 BYN
|3.215 BYN
|3.222 BYN