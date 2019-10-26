ФОТОРЕПОРТАЖ: День специальной разведки отметили в Марьиной Горке

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На центральной площади города Марьина Горка сегодня прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню специальной разведки.

Перед жителями и гостями города выступили концертная группа Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси, представители кинологического центра Вооруженных Сил со служебными собаками.

Военнослужащие в/ч 89417 пригласили гостей праздника на показные тактико-специальные занятия с элементами рукопашного боя.

Была организована выставка образцов вооружения, формы одежды, медицинского имущества.

Все желающие могли поучаствовать в конкурсной программе и угоститься солдатской кашей с горячим чаем.

Фото Рамиля Насибулина