ФОТОРЕПОРТАЖ: День специальной разведки отметили в Марьиной Горке

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На центральной площади города Марьина Горка сегодня прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню специальной разведки.
Перед жителями и гостями города выступили концертная группа Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси, представители кинологического центра Вооруженных Сил со служебными собаками.
Военнослужащие в/ч 89417 пригласили гостей праздника на показные тактико-специальные занятия с элементами рукопашного боя.
Была организована выставка образцов вооружения, формы одежды, медицинского имущества.
Все желающие могли поучаствовать в конкурсной программе и угоститься солдатской кашей с горячим чаем.
Фото Рамиля Насибулина