ФОТОРЕПОРТАЖ: Экофест "Яблочный Спас в Полоцке - 2019"

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19 августа возле Свято-Покровской церкви проходит экофест "Яблочный Спас в Полоцке - 2019". Был проведен молебен с чином освящения плодов нового урожая. Здесь же предприятия, организации и учреждения различных сфер деятельности приняли участие в создании фруктовых композиций. Организатором мероприятия является Полоцкий райисполком.-0-

Фото Александра Хитрова