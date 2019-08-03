ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Льняная карусель"

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Льняная карусель" прошел сегодня в городском поселке Корма Гомельской области.
В центральном парке организаторы подготовили множество тематических локаций и мероприятий. Гости узнали о том, насколько широка сфера применения северного шелка, во время "Льняного парада". Различные предметы гардероба представлены во время "Льняного дефиле". Всевозможные поделки, вещи изо льна можно увидеть в экспозиции декоративно-прикладного искусства. Кроме того, желающие могли обучиться льноткачеству, бытовым танцам и т.д. Также в программе праздника тематическая экскурсия, работа музея под открытым небом, выставка-дегустация "Льняныя прысмакі".
Фото Сергея Холодилина
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