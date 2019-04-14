ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль огненного шоу "БрестФэст"

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 13 апреля в рамках празднования тысячелетия города прошел фестиваль огненного шоу "БрестФэст". Участниками фестиваля стали артисты из России, Германии, Украины и Беларуси. Организатором выступает брестский театр "Etere" при поддержке Брестского городского исполнительного комитета, Министерства внутренних дел РБ, Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ, Брестского городского центра культуры.

Фото Вадима Якубёнка