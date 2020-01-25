ФОТОРЕПОРТАЖ: Финальный областной кастинг на "Мисс Беларусь - 2020" прошел в Гомеле

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Красивые и уверенные в себе девушки из всех уголков области собрались 25 января в общественно-культурном центре по ул.Ланге г.Гомеля. На финальный кастинг конкурса "Мисс Беларусь - 2020" в регионе пришли около 100 участниц предыдущего этапа. "Сколько участниц из Гомельской области отправится в Минск - неизвестно. Может быть, 5, может, 25. Все зависит о того, как они проявят себя. Наша область - одна из крупнейших в республике, поэтому должна быть ярко представлена на конкурсе", - уточнили в оргкомитете. Организатором кастинга выступает государственное учреждение "Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа".

Фото Сергея Холодилина.