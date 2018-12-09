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13:15
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Катание с горок в Витебске
Регионы
09.12.2018 | 16:45
Детвора катается с горки в Витебске в районе станции Лучеса.
Фото Александра Хитрова
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Витебск
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Пресс-конференция
Владимир Гракун,
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Денис Крупец
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