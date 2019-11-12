ФОТОРЕПОРТАЖ: Конкурс "Лесоруб-2019" прошел в Полоцке

12 ноября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Лесоруб-2019" прошел 12 ноября во время первого международного лесного фестиваля профессиональных скилзов. Он организован на базе Полоцкого государственного лесного колледжа. В соревнованиях приняли участие лесорубы из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии.

Программа включала такие задания, как валка дерева, обрезка сучьев, монтаж пильной цепи на специальном инструменте, комбирез и точный рез.

Организатор - филиал БГТУ Полоцкий государственный лесной колледж при поддержке Министерства лесного хозяйства.

Фото Александра Хитрова