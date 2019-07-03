ФОТОРЕПОРТАЖ: Масштабную военно-историческую реконструкцию показали на фестивале "Багратион"

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 3 июля прошел фестиваль "Багратион", посвященный главному празднику Беларуси - Дню Независимости. Зрители увидели масштабную военно-историческую реконструкцию "Операция "Багратион".
Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Беларуси.-0-
Фото Оксаны Манчук
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