ФОТОРЕПОРТАЖ: Международная рождественская благотворительная ярмарка прошла в Минске

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский международный женский клуб супруг послов, дипломатов и иностранных представителей провел в белорусской столице ежегодную Международную рождественскую благотворительную ярмарку. На ярмарке для продажи были представлены национальные сладости, угощения, выпечка и напитки, сувениры, картины, книги.-0-

Фото Оксаны Манчук