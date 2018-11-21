ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный фестиваль современной хореографии открылся в Витебске

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) открылся 21 ноября в Витебске. После церемонии торжественного открытия зрители увидели фестивальную версию спектакля без слов "Калигула" Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова.

Организатором фестиваля является Центр культуры "Витебск". Учредители - Витебский облисполком, Министерство культуры, Витебский горисполком, Большой театр Беларуси.-0-

Выступает министр культуры Юрий Бондарь

Фрагменты спектакля без слов "Калигула" Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова

Фото Александра Хитрова