ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный фестиваль современной хореографии открылся в Витебске

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) открылся 21 ноября в Витебске. После церемонии торжественного открытия зрители увидели фестивальную версию спектакля без слов "Калигула" Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова.
Организатором фестиваля является Центр культуры "Витебск". Учредители - Витебский облисполком, Министерство культуры, Витебский горисполком, Большой театр Беларуси.-0-
Фото Александра Хитрова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.399 BYN
|2.398 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.1061 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.1953 BYN
|3.19 BYN
|3.199 BYN