ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск празднует День города

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Фестиваль "Мінск старажытны" отправляет гостей в путешествие сквозь века
Обновленный загс открылся в Первомайском районе Минска

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднования Дня города начались уже 13 сентября с мероприятий в отдельных учреждениях и чествования горожан, а сегодня гуляния развернулись по всей столице, сообщает БЕЛТА.

Традиционно официальный старт праздничным мероприятиям дала церемония возложения цветов на площадке у стелы "Минск - город-герой".

Марафон развлечений для всех возрастов ждал посетителей площадки Дворца спорта. Здесь продолжились соревнования на звание сильнейшего пожарного-спасателя, за которое сражаются представители аварийно-спасательных служб Беларуси и еще девяти стран ближнего и дальнего зарубежья.

Зрелищным стал второй день фестиваля H.O.G. Rally Minsk 2019: мотолюбители, проехав колонной из почти 8 тыс. байков от Кургана Славы, шумно и весело отметили на этой площадке закрытие очередного сезона. Драйва добавит масштабная музыкальная программа (рок-группа "7Б" и рэпер ST), работают выставка-продажа уникальных предметов ручной работы и детский городок, фуд-корты.

Рев моторов и эксклюзивные "железные кони": H.O.G. Rally Minsk снова в столицеРев моторов и эксклюзивные "железные кони": H.O.G. Rally Minsk снова в столице
Пятый год подряд мотоциклисты со всего мира открывают и закрывают сезон в городе. В этот раз фестиваль собрал самый масштабный мотопарад почти в 8 тыс. байков, которые проехали колонной от Кургана Славы до площадки у Дворца спорта.

Впервые в рамках H.O.G. Rally Minsk выступили спортсмены на флайбордах
Впервые в рамках H.O.G. Rally Minsk выступили спортсмены на флайбордах

В парковой зоне вдоль проспектов Победителей и Машерова прошел международный исторический фестиваль "Мiнск старажытны". Масштабности событию придало участие клубов исторической реконструкции не только из Беларуси, но и из Украины, России, Нидерландов, Италии, США и Китая.

Фестиваль "Мінск старажытны" отправляет гостей в путешествие сквозь векаФестиваль "Мінск старажытны" отправляет гостей в путешествие сквозь века
Большую часть территории заняли шатры и палаточные лагеря клубов, занимающихся реконструкцией дружин времен Полоцкого княжества, шляхты Великого княжества Литовского (XVII в.).

Презентация сразу нескольких столичных проектов состоялась в историческом центре - Верхнем городе. "Минск интернациональный" показал, как проходят праздники национальных культур в белорусской столице и каков ее туристический потенциал, выступят музыкальные коллективы "Пешеходки", состоялись представления театрального проекта "Без сцены". В концертном зале "Верхний город" в полдень настал час романтики - прошла торжественная церемония бракосочетания "Девять историй любви".

Традиционное вручение наград "Минчанин года" в этот раз состоялось на Октябрьской площади в 20.00 с участием двух оркестров и мастеров искусств Беларуси. Финальным аккордом этого дня станет музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу на берегу Свислочи в 23.00.

В Заводском районе центральной площадкой гуляний стала территория возле спорткомплекса "Чижовка-Арена". В программе детские состязания на беговелах SpeedRacer, автомобильные соревнования Minsk Street Attack 2019, забег "Каблучок" (на шпильках не ниже 5 см), работа аттракционов и шумная ярмарка, концертные программы и интерактивные зоны, показательные выступления по рукопашному бою, мастер-классы, лазертаг, погружение в виртуальную реальность в специальных очках, аква-грим, детский городок и многое другое.

На специальной площадке в парке имени 900-летия города Минска, расположенной за "Чижовка-Ареной", прошли выездные церемонии регистрации брака. И здесь же были организованы удобные лаунж-зоны кинозала под открытым небом - запланированы три бесплатных сеанса (в 14.00, 16.30 и 18.00).

В парке им.Павлова в Московском районе состоялись районные соревнования по велобиатлону и парковому волейболу. А в Парке экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1) провели молодежный фестиваль уличной культуры и спорта Minsk Street Summit 2019.

Во Фрунзенском районе спорт правил бал в сквере на ул.Сердича: "Спортивный парад", гонки на велосипедах, роликах, самокатах, шуточные забеги взрослых и детей. В парке им. Уго Чавеса можно было найти развлечения для всей семьи на фестивале Family Party.

В Октябрьском районе площадкой для праздничной концертно-развлекательной программы стал парк "Курасовщина" ГЦ "Солнечная долина", в Партизанском - Центральный детский парк им. М. Горького, Первомайском - парк культуры и отдыха им. Челюскинцев и Детская железная дорога. В Советском районе мероприятия прошли на площадке перед главным корпусом БНТУ и в Комаровском сквере. В Ленинском районе за развлечениями для всей семьи и музыкальным настроением можно было отправиться в Лошицкий парк либо к площадке перед кинотеатром "Салют", в Центральном - в Троицкое предместье и музейно-парковый комплекс "Победа". В последнем, кстати, состоялся экоквест. Любой желающий смог пройти ЗОЖ-тест, попробовать отличить экомиф от реальности и узнать о возможностях вторичного использования нужных в быту вещей.

Центральный ботанический сад приглашал в путешествие по маленькой Элладе. Живописные ландшафты разделены на тематические зоны, у каждой был свой символ - одна или несколько древнегреческих муз. Можно было увидеть театральные постановки и перформансы, насладиться живой музыкой и высокой поэзией, научиться танцевать сиртаки и прослушать познавательные лекции. Для самых маленьких была подготовлена отдельная творческая и развлекательная программа с театральными представлениями и мастерскими.

Во дворике Национального исторического музея Беларуси проходил фестиваль белорусской традиционной музыки Rajok. В программе фестиваля были заявлены такие этногруппы, как Vuraj, Re1ikt, H.S.P., лидер группы "Троица" Иван Кирчук с моноспектаклем "Дарожка", аутентичные коллективы "Варган", "Рада", сестры Лукьянович из Полесья. Состоятся конкурс молодых фольклорных коллективов.

Развлечения для маленьких и взрослых подготовил и столичный зоопарк: выступления творческих коллективов столицы, ремесленная ярмарка, показательные кормления медведей и зубров, познавательный квест о тиграх "Полосатый Джентльмен".

Государственный литературный музей имени Я. Купалы посвятил истории Минска увлекательный квест "Код Купалы".

Минская областная библиотека им.Пушкина уже с 4 сентября подарила своим читателям возможность отправиться в интеллектуальную игру-путешествие "Город свой хотим узнать".

"Белпочта" в День города подарила минчанам и гостям столицы возможность бесплатно отправить открытки любимым и близким. Это можно было сделать на Главпочтамте с 12.00 до 15.00 и в отделении №63 (ул. Неманская, 35) - с 10.00 до 11.00.-0-

Как изменится движение транспорта в Минске в выходныеКак изменится движение транспорта в Минске в выходные
Для удобства пассажиров сокращаются интервалы движения поездов столичной подземки. В субботу с 06.00 до 20.00 они составят 5 минут, с 20.00 до 24.00 - 3 минуты; в воскресенье с 08.00 до 17.00 - 4 минуты, с 17.00 до 24.00 -5 минут.

Обновленный загс открылся в Первомайском районе МинскаОбновленный загс открылся в Первомайском районе Минска
Как отметил министр юстиции Олег Слижевский, загс - это лицо района, именно здесь граждане регистрируют самые важные моменты жизни: новорожденные получают свой первый документ, спустя годы возвращаются для регистрации брака, а после получают свидетельство о рождении уже своих детей.

Фото Максима Гучека, Рамиля Насибулина, Сергея Шелега

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