ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский полумарафон стартовал в белорусской столице (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый Минский полумарафон собрал более 40 тыс. спортсменов 15 сентября на старте у Дворца спорта. Профессионалы и любители бега преодолеют дистанции 5,5 км, 10,5 км и 21,097 км. Маршрут пролегает через проспекты Победителей, Независимости, Машерова, улицы Володарского, Маркса, Энгельса, Коммунистическая, Сторожевская, Куйбышева, Богдановича, Янки Купалы, площади Независимости и Победы.

Фото Максима Гучека

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук

Артем Логиш. Дистанция 10км

Ирина Сомова. Дистанция 10 км