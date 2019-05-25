ФОТОРЕПОРТАЖ: Молодежь Минска реконструировала партизанский парад 1944 года

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Минска 25 мая презентовала патриотический проект "Летом 44-го...", посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Центральным событием стало реконструкция шествия партизанского парада, который 16 июля 1944 года проходил в столице по случаю освобождения города от немецкой оккупации на бывшем городском ипподроме в районе ул. Красноармейская. Парад, объединивший 30 тыс. человек, стал яркой страницей в хронике Великой Отечественной войны.

По ул. Комсомольская до пересечения ул. Кирова с пр. Независимости проследовала колонна с конницей, партизанами и подпольщиками. Возглавил шествие легендарный козел по кличке Малыш - в 44-м он стал одним из талисманов парада. На импровизированной трибуне собрались ветераны Великой Отечественной войны, участники партизанского движения и парада 1944 года. Чеканили шаг перед ними активисты БРСМ - студенты учреждений высшего образования столицы.

В реконструкции парада приняли участие около 700 человек.-0-

Фото Геннадия Жинкова