ФОТОРЕПОРТАЖ: Наземный транспорт Минска ежедневно дезинфицируют

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весь наземный транспорт Минска ежедневно подвергается обработке, в том числе с использованием дезинфицирующих средств. Об этом сообщил заместитель директора ГП "Столичный транспорт и связь" Андрей Илларионов.

Ежедневно все автобусы, а также троллейбусы и трамваи, которые возвращаются с линии, в обязательном порядке подвергаются специальной обработке. Она включает в себя помывку машины снаружи, сухую и влажную уборку салона, также аэрозольную обработку моющими, дезинфицирующими средствами.-0-

Фото Оксаны Манчук