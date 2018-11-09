ФОТОРЕПОРТАЖ: Неделя моды проходит в Минске

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя моды Belarus Fashion Week проходит с 7 по 11 ноября на площадке НВЦ "Белэкспо". Цель Belarus Fashion Week - популяризировать и продвигать белорусских производителей дизайнерской одежды на модном рынке как в Беларуси, так и за рубежом. На Неделе моды демонстрируются только новые коллекции сезона весна-лето - 2019 от ведущих брендов страны.-0-
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