ФОТОРЕПОРТАЖ: Неделя моды проходит в Минске

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя моды Belarus Fashion Week проходит с 7 по 11 ноября на площадке НВЦ "Белэкспо". Цель Belarus Fashion Week - популяризировать и продвигать белорусских производителей дизайнерской одежды на модном рынке как в Беларуси, так и за рубежом. На Неделе моды демонстрируются только новые коллекции сезона весна-лето - 2019 от ведущих брендов страны.-0-

Фото Андрея Покумейко