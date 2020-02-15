ФОТОРЕПОРТАЖ: Обрядовый праздник "Грамніцы" провели в Лельчицком районе

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обрядовый праздник "Грамніцы" проводят жители деревни Новое Полесье Лельчицкого района в день, когда православные верующие отмечают Сретение Господне. Уникальность праздника в том, что он сохранился до наших дней в первозданном виде. Его отмечают уличным шествием, весенними хороводами и украшенной елочкой, которую везут по всей деревне на самое почетное место − к кресту на перекрестке дорог. Существует поверье, что эти обрядовые действа защищают не только деревню в целом, но и каждую семью, каждое подворье и каждого человека от неприятностей.-0-

Фото Сергея Холодилина