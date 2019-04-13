ФОТОРЕПОРТАЖ: Официальное открытие мотосезона прошло в Минске

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальное открытие мотосезона состоялось в Минске 13 апреля. Участники акции собрались на площадке возле Ледового дворца спорта, затем колонна байкеров проехала по маршруту ул.Притыцкого - пр.Пушкина - пр.Дзержинского - трасса Р-1 до агрогородка Щомыслица, ТЛЦ "Глобус Парк".-0-
Фото Андрея Покумейко, Оксаны Манчук
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3839 BYN
|2.38 BYN
|2.385 BYN
|USD
|2.1131 BYN
|2.103 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2734 BYN
|3.27 BYN
|3.28 BYN