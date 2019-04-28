ФОТОРЕПОРТАЖ: Православные верующие отмечают Пасху

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В праздник Воскресения Христова прошло пасхальное богослужение в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
Пасха, Светлое Христово Воскресение – главное событие церковного календаря, древнейший и самый важный христианский праздник, отмечавшийся ещё во времена апостолов и установленный в честь Воскресения Иисуса Христа.
Фото Оксаны Манчук
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3505 BYN
|2.348 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.1104 BYN
|2.108 BYN
|2.112 BYN
|RUB
|3.2614 BYN
|3.255 BYN
|3.265 BYN