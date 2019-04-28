ФОТОРЕПОРТАЖ: Православные верующие отмечают Пасху

Христиане верят, что после грехопадения Адама души всех людей были лишены возможности вернуться в рай, а потому после смерти все попадали в ад. Но Христос, умерев и воскреснув, искупил грехи человечества и тем самым открыл людям дорогу в Царство Небесное.