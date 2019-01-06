ФОТОРЕПОРТАЖ: Православные христиане празднуют Рождество Христово

6 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси в рождественский сочельник, 6 января, совершил Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. По традиции в рождественский сочельник прихожане собираются в храме и духовно готовятся к встрече одного из величайших христианских праздников - Рождества Христова.-0-

Фото Оксаны Манчук