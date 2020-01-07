ФОТОРЕПОРТАЖ: Представление "Новогодние суперспасатели" прошло в Гомеле

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 250 юных жителей Гомельской области отправились в путешествие с суперспасателями на благотворительном празднике в канун Рождества. Мероприятие стало медиумом масштабной программы мероприятий региональной акции "Чудеса на Рождество". Организаторами акции выступили областные организации ОО БРПО и ОО БРСМ, областной комитет Коммунистической партии Беларуси при поддержке главного управления образования Гомельского облисполкома.

Фото Сергея Холодилина

Председатель областной организации общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко