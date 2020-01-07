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07 января 2020, 09:10

ФОТОРЕПОРТАЖ: Представление "Новогодние суперспасатели" прошло в Гомеле

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 250 юных жителей Гомельской области отправились в путешествие с суперспасателями на благотворительном празднике в канун Рождества. Мероприятие стало медиумом масштабной программы мероприятий региональной акции "Чудеса на Рождество". Организаторами акции выступили областные организации ОО БРПО и ОО БРСМ, областной комитет Коммунистической партии Беларуси при поддержке главного управления образования Гомельского облисполкома.

Фото Сергея Холодилина

@beltanews

Председатель областной организации общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко
Председатель областной организации общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко
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