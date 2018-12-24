ФОТОРЕПОРТАЖ: Рождественская ярмарка "Вялiкi гасцiны двор" начала работу в историческом центре Минска

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественская ярмарка "Вялiкi гасцiны двор" развернулась в историческом центре Минска возле городской ратуши. Работать она будет с 24 декабря по 5 января.
На площадке установлено 18 деревянных павильонов, украшенных фигурами из новогодних и рождественских сюжетов. В основе художественного решения - традиции белорусской "Выцiнанкi" и лаконичность "маляваных дываноў". В оформлении использовались живые ели и подсветка, чтобы создать атмосферу уюта.-0-
Фото Максима Гучека и Оксаны Манчук
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