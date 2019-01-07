ФОТОРЕПОРТАЖ: Рождественские гуляния "Віцебскія каляды"

7 января в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо Витебска "Двина" прошло народное рождественское гуляние "Віцебскія каляды, або Каляды ў Задзвінні".
Праздничное мероприятие "Віцебскія каляды" для самых юных состоялось и возле главной елки на площади Победы.
Организатором мероприятий является Витебский горисполком.
Фото Александра Хитрова
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