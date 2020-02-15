ФОТОРЕПОРТАЖ: Сбор военных водолазов прошел в Могилеве

15 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Тридцать военных водолазов со всей Республики приняли участие в совместном зимнем сборе водолазных подразделений инженерных войск, проводимом на базе 188-й гвардейской инженерной бригады в Могилеве. Военнослужащие в течение недели оттачивали свои навыки в выполнении инженерных задач в воде подо льдом. Одновременно с опытными специалистами в спусках приняли участие и 13 курсантов, проходящих сборы по подготовке военнослужащих, обучающихся по специальности "водолаз" для Вооруженных Сил Беларуси.-0-

Фото Олега Фойницкого