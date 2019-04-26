ФОТОРЕПОРТАЖ: Сезон фонтанов открылся в Минске

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон фонтанов открылся в Минске 26 апреля. Торжественная церемония в честь этого события традиционно прошла у самого большого по площади городского фонтана, расположенного перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета.
В музыкальном театрализованном представлении приняли участие артисты театров, детские творческие коллективы.-0-
Фото Геннадия Жинкова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3505 BYN
|2.348 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.1104 BYN
|2.108 BYN
|2.112 BYN
|RUB
|3.2614 BYN
|3.255 BYN
|3.265 BYN