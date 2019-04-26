ФОТОРЕПОРТАЖ: Сезон фонтанов открылся в Минске

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон фонтанов открылся в Минске 26 апреля. Торжественная церемония в честь этого события традиционно прошла у самого большого по площади городского фонтана, расположенного перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета.

В музыкальном театрализованном представлении приняли участие артисты театров, детские творческие коллективы.-0-

Фото Геннадия Жинкова