ФОТОРЕПОРТАЖ: Сезон исторических реконструкций открылся в Верхнем городе

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон исторических реконструкций открылся в Верхнем городе белорусской столицы: воинские маневры, знаковые для истории нашей страны эпизоды, фотозоны и интерактивные постановки организованы возле минской ратуши.

Основные правила поединков XI-XVII веков показывают средневековые реконструкторы. Можно увидеть отдельные элементы сражений, которые относятся к наполеоновской эпохе, Первой и Второй мировым войнам.-0-

Фото Максима Гучека