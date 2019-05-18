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ФОТОРЕПОРТАЖ: Сезон исторических реконструкций открылся в Верхнем городе

Регионы 18.05.2019 | 16:28

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон исторических реконструкций открылся в Верхнем городе белорусской столицы: воинские маневры, знаковые для истории нашей страны эпизоды, фотозоны и интерактивные постановки организованы возле минской ратуши.

Основные правила поединков XI-XVII веков показывают средневековые реконструкторы. Можно увидеть отдельные элементы сражений, которые относятся к наполеоновской эпохе, Первой и Второй мировым войнам.-0-

Фото Максима Гучека

@beltanews

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