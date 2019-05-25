ФОТОРЕПОРТАЖ: Спортивно-развлекательный праздник "Крылья Победы" в Могилеве

25 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский аэроклуб им. А.М. Кулагина (ДОСААФ), совместно с горисполкомом 25 мая организовал спортивно-развлекательный праздник "Крылья Победы", посвященный 75-й годовщине освобождения Могилева от немецко-фашистских захватчиков и Году малой Родины.

Во время праздника была организована работа авиамодельной и мотоциклетной секций, выставок ретроавтомобилей и картингов, ракетомодельной и парапланерной площадок, тиров. Желающие смогли совершить обзорные полеты на самолете Ан-2 и вертолете Ми-2. Гостей также ждали показательные выступления парашютистов, самолетов Як-52 и Як-55, мастер-классы, игровые программы и квесты.-0-

Фото Олега Фойницкого