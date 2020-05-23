ФОТОРЕПОРТАЖ: "Стрела" проводит рейды с участием мотопатрулей

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипажи специального подразделения ДПС "Стрела" МВД направлены на отработки наиболее аварийноопасных участков дорог Минска и Минской области. Рейдовые мероприятия проходят с использованием мотопатрулей.

Сотрудники ориентированы на обеспечение безопасности на дорогах и оказание помощи участникам дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделят профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД пешеходами, выявлению водителей, не имеющих права управления транспортом, пренебрегающих требованиями скоростных режимов, правилами маневрирования, обгона, перевозки пассажиров, а также севших за руль в состоянии опьянения.-0-

Фото Оксаны Манчук