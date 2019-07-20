ФОТОРЕПОРТАЖ: Студенты военной кафедры Гомельского государственного медицинского университета приняли присягу в Брестской крепости

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской крепости состоялась торжественная церемония принятия воинской присяги студентами военной кафедры Гомельского государственного медицинского университета.

Торжественное мероприятие пошло на площади церемониалов в мемориальном комплексе "Брестская крепость – герой". 83 студента 4-го курса военной кафедры Гомельского государственного медицинского университета после прохождения трехнедельной практики по программе подготовки офицера медицинской службы запаса в 38-й десантно-штурмовой бригаде приняли военную присягу. Место принятия воинской присяги является знаковым для студентов и преподавателей ВУЗа. Торжественная церемония стала традицией и прошла в Брестской крепости уже в 9-й раз.-0-

Фото Вадима Якубёнка