ФОТОРЕПОРТАЖ: "Траецкі карагод на Веткаўшчыне" встретил гостей

16 июня, Ветка /Корр. БЕЛТА/. Открытый районный праздник "Траецкі карагод на Веткаўшчыне" прошел 16 июня в Ветке.
Богатство фольклора, разнообразие песенно-хореографических традиций Гомельской области продемонстрировали гостям праздника гармонисты, солисты частушек, исполнители театрального жанра малых форм и народно-бытового танца, мастера народно-художественных промыслов.
Фото Сергея Холодилина
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