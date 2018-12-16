ФОТОРЕПОРТАЖ: Усадьба Деда Мороза открылась в Бресте

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 15 декабря в парке культуры и отдыха открылась усадьба Берестейского Деда Мороза. На протяжении трех недель взрослые и дети могут поучаствовать в увлекательном новогоднем музыкально-театрализованном представлении, посетить домик Деда Мороза и получить новогодние подарки. Закрытие состоится 7 января 2019 года.-0-
Фото Вадима Якубенка
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