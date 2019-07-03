ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте проходят торжественные мероприятия ко Дню Независимости

3 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 3 июля состоялось возложения венков к главным символам мужества народа - Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" и обелиску "Освобождение" на площади Свободы. В мероприятиях приняли участие представители руководства области, города, дипломатических миссий, общественных организаций, религиозных конфессий.

Днем в Ленинском и Московском районах пройдут народные гулянья. Вечером на площадке перед центральным входом в крепость состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов Брестской области. В 22.20 небо над крепостью озарит праздничный салют. Завершит празднование республиканская акция "Споем гимн вместе!".

Более Br19 млн направлено на реконструкцию Кобринского путепровода в Бресте В жизни Бреста мост играет важную роль. Он связывает центральную и восточную части города, на этом участке интенсивное автомобильное, велосипедное и пешеходное движение.

Праздничные мероприятия в этот день пройдут во всех городах и районах Брестской области.-0-

Фото Вадима Якубёнка