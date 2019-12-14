ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошел VI областной открытый турнир робототехники "РобоФэст"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте прошел VI областной открытый турнир робототехники "РобоФэст". Участие в конкурсе приняли около 70 учащихся учреждений образования из разных регионов Брестской области. Соревнования прошли в категориях мобильной робототехники (робот, собранный самостоятельно), робототехника LEGO среди старших и младших возрастных групп, кегельринг, боулинг и траектория.

Победители и призеры награждены дипломами главного управления образования Брестского облисполкома и ценными призами от спонсоров мероприятия. Организатором выступил Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи при поддержке главного управление по образованию Брестского облисполкома.-0-

Марк Кондратюк (слева) и Никита Иваник

Владимир Хизов

Фото Вадима Якубёнка