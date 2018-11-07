Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
7 ноября 2018, Ср
+6°C
Сплошная облачность EUR 2.4219
USD 2.1211
RUB 3.2157
Главное
Ленточку перерезают (слева направо) председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак Новые соцобъекты и мост через Припять - что открыли в Беларуси к 7 ноября
Общество
Лукашенко 8 ноября совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ
Президент
Правительство обновило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта
Экономика
Эксперт: МФЦ Minsk World может стать прорывным проектом в деле привлечения инвестиций
Экономика
Сразу две победы досрочно! В Минске определили победителей 93-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Главы МИД Беларуси и Кыргызстана подтвердили намерение активизировать двустороннее сотрудничество
15:27 Политика
Заседание белорусско-швейцарского делового совета пройдет 30 ноября в Хорне
15:09 Экономика
Скончался актер и каскадер Геннадий Четвериков
14:51 Общество
Специалисты БелАЭС изучили опыт российских атомщиков по контролю ядерного топлива в реакторе
14:31 Экономика
Международные тьюторы проводят мастер-класс для белорусских кинематографистов
14:01 Культура
Грузия заинтересовалась белорусским опытом ведения лесного хозяйства
13:09 Экономика
В Несвижском районе открылось отделение круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов
12:50 Регионы
РЕПОРТАЖ: Мал золотник, да дорог: как в Бресте предприниматели создают рабочие места
12:44 Регионы
Певица Нюша родила девочку
12:26 Калейдоскоп
Лукашенко 8 ноября совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ
12:13 Президент
Природный газ пришел в агрогородок Каленковичи Каменецкого района
12:05 Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гомеле открылась новая автоматическая АЗС
11:59 Регионы
Промежуточные выборы в США: демократы получили большинство в палате представителей
11:54 В мире
Владимир Денисов будет капитаном сборной Беларуси по хоккею на Кубке четырех наций
11:36 Спорт
ФОТОРЕПОРТАЖ: Коммунисты Беларуси отметили 101-ю годовщину Октябрьской революции
11:34 Общество
Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки октября
11:27 Спорт
ЮНКТАД может провести экспертную оценку законодательства Беларуси в области конкуренции
11:24 Экономика
Новый объект придорожного сервиса открыли на МКАД к 7 ноября
11:18 Регионы
В Нью-Йорке утка-мандаринка стала звездой интернета
11:15 Калейдоскоп
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли в матче Кубка ФИБА-Европа
11:06 Спорт
Все новости
Темы
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Кастрычнiцкi эканамiчны форум Кастрычнiцкi эканамiчны форум
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гомеле открылась новая автоматическая АЗС

Регионы 07.11.2018 | 11:59
Во время торжественного открытия автоматической АЗС
Во время торжественного открытия автоматической АЗС

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 7 ноября открылась новая автоматическая АЗС, третья по счету.-0-

Фото Сергея Холодилина

@beltanews

Директор РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт" Юрий Кукушкин во время открытия новой ААЗС
Директор РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт" Юрий Кукушкин во время открытия новой ААЗС
Заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Сергей Каморников
Заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Сергей Каморников
Во время торжественного открытия новой ААЗС
Во время торжественного открытия новой ААЗС
Первый заместитель Главы Администрации Советского района Александр Бондарев
Первый заместитель Главы Администрации Советского района Александр Бондарев
(слева направо) Начальник производственного управления "Нефтеспецстрой" РУП Производственное объединение "Белоруснефть" Виктор Кравченко и мастер ААЗС Дмитрий Зайцев
(слева направо) Начальник производственного управления "Нефтеспецстрой" РУП Производственное объединение "Белоруснефть" Виктор Кравченко и мастер ААЗС Дмитрий Зайцев
Во время торжественного открытия новой ААЗС
Во время торжественного открытия новой ААЗС
Гомельчанин Кирилл Чиж — первый клиент на новой АЗС
Гомельчанин Кирилл Чиж — первый клиент на новой АЗС
На всех АЗС Гомеля 7 ноября проводится акция – при заправке от 10 литров топлива — бонус чай или кофе.
На всех АЗС Гомеля 7 ноября проводится акция – при заправке от 10 литров топлива — бонус чай или кофе.
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
автомобиль, Гомель, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4219 BYN 2.413 BYN 2.43 BYN
USD
2.1211 BYN 2.116 BYN 2.125 BYN
RUB
3.2157 BYN 3.205 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Реконструированный мост через Припять открыт с участием Лукашенко в Житковичском районе
Все видео

Фотоновости

В Несвижском районе открылось отделение круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов
Все фото

Инфографика

7 ноября в Беларуси 7 ноября в Беларуси отмечают День Октябрьской революции.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко О геополитике, безопасности и сотрудничестве - Лукашенко встретился с аналитиками из США
Лукашенко 8 ноября совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ
Лукашенко: Октябрьская революция заложила основы для национального возрождения многих народов
Политика
Владимир Макей и Чингиз Айдарбеков Главы МИД Беларуси и Кыргызстана подтвердили намерение активизировать двустороннее сотрудничество
В Минске пройдут межмидовские консультации по сотрудничеству стран СНГ в ОБСЕ, с ЕС и НАТО
Беларусь и Кыргызстан отмечают положительную динамику в развитии двусторонних отношений
Экономика
Фото из архива Правительство обновило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта
Заседание белорусско-швейцарского делового совета пройдет 30 ноября в Хорне
Специалисты БелАЭС изучили опыт российских атомщиков по контролю ядерного топлива в реакторе
Происшествия
Фото ГТРК Калуга В ДТП в Калужской области погибло трое граждан Беларуси, шестеро пострадали
В Брагинском районе водитель предъявил инспектору ГАИ украденные из угнанной машины права
В Гродно в павильоне с пиротехникой продавали продукцию детям
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" представили в Минске бриллианты белорусского производства
Скончался актер и каскадер Геннадий Четвериков
ФОТОРЕПОРТАЖ: Коммунисты Беларуси отметили 101-ю годовщину Октябрьской революции
Спорт
Во время матча. Фото ХК "Динамо-Минск" Хоккеисты минского "Динамо" победили "Сочи" в гостевом матче КХЛ
Владимир Денисов будет капитаном сборной Беларуси по хоккею на Кубке четырех наций
Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки октября
Технологии
Фото из архива В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля
На одном из компьютеров МКС произошел сбой
Тим Бернерс-Ли заявил, что разочарован нынешним состоянием Глобальной сети
Культура
"Минск-Арена". Фото из архива В "Минск-Арене" обустраивают основные площадки детского "Евровидения"
Международные тьюторы проводят мастер-класс для белорусских кинематографистов
"Лістападзік" показал фильмы - вызовы для детей - председатель жюри
В мире
Фото Синьхуа-БЕЛТА Промежуточные выборы в США: демократы получили большинство в палате представителей
Несовершеннолетние в Австралии захватили здание колонии
Пожар произошел на складе в Подмосковье – спасателям удалось его локализовать
Калейдоскоп
Фото из Instagram-аккаунта Нюши Певица Нюша родила девочку
В Нью-Йорке утка-мандаринка стала звездой интернета
Билл Гейтс провел презентацию уникального изобретения
Газета 7 дней
Квартира «взаймы»
Авоська советского человека
Журналистская пехота рвется в бой
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия