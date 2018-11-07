ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гомеле открылась новая автоматическая АЗС

Во время торжественного открытия автоматической АЗС

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 7 ноября открылась новая автоматическая АЗС, третья по счету.-0-

Фото Сергея Холодилина

Директор РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт" Юрий Кукушкин во время открытия новой ААЗС

Заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Сергей Каморников

Во время торжественного открытия новой ААЗС

Первый заместитель Главы Администрации Советского района Александр Бондарев

(слева направо) Начальник производственного управления "Нефтеспецстрой" РУП Производственное объединение "Белоруснефть" Виктор Кравченко и мастер ААЗС Дмитрий Зайцев

Во время торжественного открытия новой ААЗС

Гомельчанин Кирилл Чиж — первый клиент на новой АЗС

На всех АЗС Гомеля 7 ноября проводится акция – при заправке от 10 литров топлива — бонус чай или кофе.